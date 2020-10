Peppa Pig, i nuovi episodi su Rai Yoyo: da lunedì 26 ottobre alle 18,20

24 ottobre 2020 a

Nuovi episodi su Rai Yoyo per il cartoon cult Peppa Pig. Da lunedì 26 ottobre, alle 18.20, saranno in onda le nuove puntate dell’ottava stagione della seguitissima serie inglese che narra la vita quotidiana di una serena famigliola di maialini, composta dalla piccola Peppa, dal suo fratellino George, mamma Pig e papà Pig.

La serie, che si potrà seguire anche su RaiPlay e sull’app RaiPlay Yoyo, prevede appuntamenti nel corso della giornata anche alle 10.30 (Peppa in English), alle 12 e alle 14.35. Peppa Pig - personaggio iconico ormai nella fascia dei bambini che va dai 3 ai 5 anni - è stata trasmessa in 180 paesi e ha al suo attivo nomination e premi nei maggiori Festival internazionali. I nuovi episodi inediti mettono in scena con la consueta leggerezza temi e situazioni sempre di grande attualità

