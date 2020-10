Matilde Brandi a Verissimo, attacco a Maria Teresa Ruta: "E' falsa". E su Tommaso Zorzi: "L'unico con cui non dovevo litigare" | VIDEO

24 ottobre 2020 a

Matilde Brandi, appena uscita dalla casa del Grande Fratello Vip, si è raccontata da Silvia Toffanin, nella puntata di sabato 24 ottobre di Verissimo, in onda come sempre su Canale5. La ballerina ha parlato innanzitutto del perché il marito Marco Costantini fosse contrario alla sua partecipazione al reality: "Credeva che mi esponessi come poi ho fatto. Però io sono così, tutti gli attacchi che ho ricevuto sui social ci stanno però a volte è anche troppo. Ho anche litigato con la persona con la quale non dovevo proprio litigare", ha spiegato. Quindi il ritorno a casa: "Pensava fossi triste, invece ero molto felice. A suo modo mi dirà 'ti amo', più avanti", ha aggiunto. Questi alcuni passaggi dell'intervista:



"Una cosa che non gli sarà piaciuta? Credo quando mi sono arrabbiata", ha affermato ancora Matilde Brandi. Sull'esperienza con le altre concorrenti, la ballerina punta il dito su Maria Teresa Ruta: "Una persona falsa che si è scritta un copione - ha detto - sono dispiaciuta per il comportamento di Maria Teresa che mi ha voluto far passare per quella che non sono. Anche l’aperitivo, che può essere un caffè o una colazione, in realtà è un modo per parlare dei figli, della vita. Mi è dispiaciuto che sia passato questo messaggio negativo”. Il pubblico infatti ha eliminato Matilde, mentre Maria Teresa ha superato ben sei nomination, sempre indenne.

