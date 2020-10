AmaSanremo, i venti semifinalisti in gara per le nuove proposte del Festival

24 ottobre 2020 a

Conto alla rovescia per AmaSanremo, di fatto la selezione finale per quelli che saranno poi i partecipanti alla finalissima di Sanremo Giovani (17 dicembre) e alla categoria "nuove proposte" del Festival 2021.

AmaSanremo - condotto da Amadeus - andrà in onda su Rai1 e Radio2 alle 22,45 da giovedì 29 ottobre a giovedì 26 novembre. I nomi dei 20 semifinalisti, protagonisti di AmaSanremo, sono stati comunicati dal direttore artistico Amadeus (con lui nella Commissione musicale Claudio Fasulo, Gianmarco Mazzi, Massimo Martelli e Leonardo De Amicis) dopo le audizioni dal vivo dei 60 selezionati tra i 961 iscritti a Sanremo Giovani (a cui si è aggiunto di diritto il vincitore del Festival di Castrocaro), il 19 e 20 ottobre. In AmaSanremo, insieme ad Amadeus, ci sarà anche una giuria televisiva composta da "addetti ai lavori" della musica, dalla diversa personalità ed esperienza, che avrà il compito di votare le esibizioni. Sarà il loro giudizio sommato al Televoto e al voto della Commissione Musicale, a decretare l'esito delle serate. In ogni puntata, trasmessa dalla storica Sala B di via Asiago, si esibiranno quattro concorrenti - ma solo due saranno ammessi alla fase finale - e sarà presente un cantante che ha iniziato la propria carriera a Sanremo Giovani per raccontare la propria esperienza al Festival. I venti partecipanti: Alioth, Avincola, Thomas Cheval, Chico, Davide Shorty, Folcast, Galea, Gaudiano, Gavio, Ginevra, Hu, I Desideri, Le Larve, M.E.R.L.O.T, Murphy, Nova, Scrima, Sissi, Wrongonyou e Greta Zuccoli.

