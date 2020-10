Stasera in tv, 24 ottobre, su Rai4 il film Bangkok Dangerous. La trama

24 ottobre 2020 a

Stasera in tv, sabato 24 ottobre, su Rai4 va in onda il film "Bangkok dangerous - Il codice dell'assassino" (ore 21,25). Pellicola americana d'azione, del 2008, la regia è di Pang Fat e Oxide Pang Chun, nel cast ci sono Nicolas Cage, Shahkrit Yamnarm, Charlie Yeung, Panward Hemmanee, Nirattisai Kaljaruek, Dom Hetrakul, Tuck Napaskorn, Steve Baldocchi, Chris Heebink e James With.

La trama: Joe (Nicolas Cage) è un killer senza rimorsi, si trova a Bangkok per assassinare quattro nemici di uno spietato boss della criminalita' di nome Surat. A questo scopo recluta Kong (Shahkrit Yamnarm), un ladruncolo di strada, il cui compito sarà quello di svolgere alcune commissioni per suo conto; una volta che avrà portato a termine il suo incarico, Joe lo ucciderà, cancellando così ogni traccia del suo passaggio. A dispetto dei suoi piani, Joe si ritrova a fare da mentore al giovane e si innamora di una ragazza che fa la commessa presso un negozio locale. Lentamente e inesorabilmente Joe cade preda dell'influenza e della bellezza intossicante di Bangkok, inizia a mettere in discussione la sua esistenza solitaria e ad abbassare la guardia. Peccato che il pericoloso Surat abbia deciso di occuparsi di lui.

