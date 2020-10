Andrea Damante a Verissimo: "Così è finita con Giulia De Lellis". Ironia social: "Sta sotto mille treni"

24 ottobre 2020 a

Andrea Damante, ospite a Verissimo su Canale5, ha ripercorso la sua storia d'amore con Giulia De Lellis, ormai ai titoli di coda. Nella puntata di sabato 24 ottobre, l'ex tronista ha parlato appunto del rapporto con l'influencer, intervistato in esclusiva dalla conduttrice Silvia Toffanin: "Siamo stato lontani da settembre dello scorso anno fino a febbraio-marzo senza mai sentirci. Io sono sempre stato innamorato di lei. Quindi dopo ci siamo risentiti, rivisti e abbiamo deciso di tornare insieme: è stato molto forte. Non riuscivamo a stare separati, volevamo stare insieme". Poi il lockdown: "Qui abbiamo avuto diversi confronti come è giusto che sia", ha ammesso. "Così a luglio mi ha chiesto una pausa, ma non pensavo che sarebbe finita così - ha spiegato - adesso si vede pure con Carlo Beretta. Se era un mio amico? Evidentemente non lo era".

Sui social l'ironia degli spettatori della trasmissione e non solo: "Mi sa che ancora sta sotto mille treni", è il pensiero comune. Insomma, per Andrea Damante una storia da lasciarsi alle spalle, anche se non sarà facile.

