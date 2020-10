Uomini e Donne, Maria De Filippi vieta i baci: la seconda ondata del Coronavirus ferma i tronisti

24 ottobre 2020 a

a

a

Uomini e Donne, arriva lo stop ai baci. Il Coronavirus, con la seconda ondata, travolge le abitudini del dating show di Canale 5 e segnatamente dei tronisti.

Uomini e donne, per Biagio non c'è solo Gemma. Anello a Sabina e la frase a Maria Tona: "Sei una panterona" | VIDEO

Nella registrazione di ieri, venerdì 23 ottobre, Maria De Filippi ha comunicato la decisione della redazione. Vietati i baci per i tronisti, vanno tenute le distanze anche in televisione. Il Vicolo delle News. ha anticipato che probabilmente saranno ancora concessi gli abbracci. A patto che avvengano con la mascherina, come successo finora.

Fin qui Davide, Gianluca e Sophie hanno tutti dato il loro primo bacio nel percorso a Uomini e Donne, cosa che non potranno più fare dalla registrazione di ieri.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.