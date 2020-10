Stasera in tv 24 ottobre, su Italia1 l'avventura con Monster trucks: trama e trailer | VIDEO

24 ottobre 2020 a

Azione e avventura in prima serata su Italia1 sabato 24 ottobre, Alle 21,15 andrà in onda il film per ragazzi Monster trucks. La trama è incentrata su Tripp, uno studente liceale intrappolato in una piccola città nel cuore degli Stati Uniti, una realtà decisamente troppo stretta per lui.

Il suo più grande desiderio è di lasciarsela alle spalle, per affrontare la grande vita lì fuori. Quando scopre una creatura di nome Creech che succhia benzina, decide di intraprendere uno straordinario viaggio per condurlo dalla sua famiglia. La regia del film è di Chris Wedge, protagonista Lucas Till.

