Sabrina Ferilli a cuore aperto: "Niente figli? Ho provato con l'adozione, è andata male. Ma non ne ho fatto una malattia"

E' una delle colonne di Tu si que vales su Canale5 e ora, dopo una grande carriera da attrice (è stata nel cast de La grande bellezza, premio Oscar con Sorrentino), Sabrina Ferilli si sta togliendo tante soddisfazioni anche con la tv. Ironia e umiltà sono le caratteristiche più apprezzate dal pubblico e la sua intesa con Maria De Filippi sul piccolo schermo è davvero evidente. Sabrina, sposata con il manager Flavio Cattaneo, non ha avuto figli e proprio su questo tema ha rilasciato alcune dichiarazioni al settimanale Tv Mia.

"Non ho figli perché non ho voluto. Ho tentato di adottarne uno, ma non è andata. Non ne ho fatto una malattia", ha sottolineato, per poi ribadire: "Quello che non ho avuto è perché non l’ho voluto. Volevo essere autonoma, e avere poca gente intorno ma di qualità", ha aggiunto. Insomma, Sabrina Ferilli si dimostra coerente e contro chi sostiene che una donna senza figli non sia completa.

