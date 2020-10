Stasera in tv, 24 ottobre, c'è Criminal Minds: su Rai2 scatta la stagione finale

24 ottobre 2020 a

Stasera in tv scatta la quindicesima e ultima stagione della serie Criminal Minds: i protagonisti sono gli agenti della squadra speciale Fbi che ormai dal 2005 danno la caccia a malviventi e serial killer, tracciandone il profilo psicologico, cercando di anticiparne le mosse per poterli scoprire e acciuffare. Appuntamento su Rai2, in una sorta di seconda serata, alle 21,50.

Sono dieci gli episodi di questa ultima serie. L’incubo di David Rossi (Joe Mantegna), il supervisore del team, è ancora Everett Lynch (Michael Mosley), uno psicopatico narcisista e trasformista (per questo soprannominato “Camaleonte”), capace di nascondersi tra la folla, riuscendo spesso a sfuggire alla cattura, e che prende di mira le donne a causa di traumi subiti da bambino. Grande sorpresa per quella che sarà la puntata finale con i ricordi dei personaggi che hanno animato per cinque lustri le indagini.

