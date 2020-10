Cecilia Rodriguez, il risveglio è hot: vestaglia trasparente, si vede tutto | FOTO

24 ottobre 2020 a

Momento di serenità per Cecilia Rodriguez. La sorella di Belen infatti ha ritrovato la felicità insieme a Ignazio Moser e si gode il relax in compagnia del figlio dell'ex ciclista. La modella argentina si trova attualmente infatti a Trento, nei territori di casa Moser, e ha pubblicato su Instagram un altro scatto mozzafiato, che la immortala durante il risveglio.

Un risveglio particolarmente sexy, con una vestaglia trasparente che mette in risalto tutte le sue forme, lasciando ben poco spazio all'immaginazione. Fisico perfetto, e i fan di Cecilia sognano: raffica di like e commenti entusiastici. La piccola Rodriguez non fa nulla per nascondere questo periodo di gioia pura.

