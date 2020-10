Domenica In, anticipazioni e ospiti di Mara Venier di domenica 25 ottobre: anche Marco Bocci, Greggio e Gabbani

24 ottobre 2020 a

a

a

Anche Marco Bocci a Domenica In. Arrivano le anticipazioni della settima puntata in onda domenica 25 ottobre alle 14 in diretta su Rai1.

Mara Venier, avrà ospite Ezio Greggio, protagonista di un’ampia intervista nella quale si racconterà a tutto tondo, oltre a presentare il film “Lockdown all’italiana” di Enrico Vanzina. Poi l’attore Marco Bocci, che parlerà del suo ultimo romanzo “In provincia si sogna sbagliato”; Francesco Gabbani, in studio per esibirsi al pianoforte con il suo ultimo singolo “Einstein”; Francesca Manzini, protagonista di una divertente incursione in studio. Per lo spazio dedicato all’ informazione medico-scientifica, interverranno il professor Francesco Le Foche (immunologo) e Melania Rizzoli, in collegamento da Milano. La storia di questa settimana sarà quella di Andrea Rubera e Dario De Gregorio, in studio in esclusiva per Domenica In. Si tratta della coppia che qualche anno fa ricevette a casa una telefonata di Papa Francesco. A seguire un talk dedicato alla straordinaria figura di Papa Francesco, che ha manifestato un’importante apertura a favore delle coppie omosessuali. Ne parleranno in studio Giovanna Botteri, Massimo Franco, editorialista del Corriere della Sera, in collegamento Marco Tarquinio, direttore dell’Avvenire, don Antonio Mazzi e Selvaggia Lucarelli.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.