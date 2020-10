Tu si que vales, ospite Gaia Gozzi. Vita privata e carriera: l'amore con Daniele Dezi e i successi Chega e Coco Chanel | VIDEO

24 ottobre 2020 a

a

a

Ospite d'eccezione della puntata di sabato 24 ottobre di Tu si que vales su Canale5 è Gaia Gozzi, una delle cantanti del momento dopo il trionfo ad Amici 19. Andiamo a conoscerla meglio: si tratta di una cantautrice di origini italo brasiliane, ex concorrente anche a X Factor nel 2016. Attualmente ha pubblicato il nuovo singolo Coco Chanel, divenuto ben presto un tormentone nelle radio nazionali. Gaia nasce a Gustalla in Emilia nel 1997; dopo gli inizi da ballerina ha lavorato come pubblicitaria prima di dedicarsi dall'età di 19 anni alla musica, iniziando appunto con i provini di X Factor, arrivando al secondo posto finale con il maestro Fedez.

Dopo X Factor tuttavia non è arrivato subito il successo, anzi. Gaia ha dovuto aspettare il trionfo ad Amici 2019, per poter lanciare il videoclip di Chega, ballata arrivata ben presto al top delle classifiche delle canzoni maggiormente ascoltate e vendute. A marzo 2020 ha presentato in streaming il suo album dal titolo Nuova Genesi, che il 22 maggio viene pubblicato su supporto fisico in cd e allegato alla rivista Tv Sorrisi e Canzoni. Su Instagram è già molto seguita: sono oltre 700mila infatti i suoi follower attuali destinati sicuramente a crescere. Ora si gode un altro successo con il singolo Coco chanel. Gaia Gozzi è fidanzata con Daniele Dezi, produttore e collaboratore musicale di artisti del calibro di Achille Lauro e Coez. Daniele è anche co-autore di diversi testi tra cui Rolls Royce e Me ne Frego sempre di Achille Lauro.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.