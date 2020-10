Stasera in tv 24 ottobre, su Canale5 c'è la settima puntata di Tu si que vales: ospiti e anticipazioni

24 ottobre 2020 a

Torna l'appuntamento con il talent show Tu si que vales nella prima serata di Canale5 di sabato 24 ottobre. Dalle 21,10 andrà in onda la settima puntata della trasmissione condotta da Belen Rodriguez, affiancata da Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni. In giuria insieme a Maria De Filippi, ci sono Gerry Scotti, Teo Mammucari e Rudy Zerbi, con Sabrina Ferilli a capo della giuria popolare del pubblico in studio, presente secondo le attuali norme anti Covid.

I talenti più disparati si sfideranno sotto lo sguardo attento dei giurati, con Sabrina Ferilli nel ruolo di guastatrice: proprio l'attrice sembra sempre più a suo agio nelle gag con la padrona di casa Maria De Filippi. Ospite della puntata Gaia, la vincitrice dell’ultima edizione di Amici che ha ottenuto un ottimo riscontro con il brano Chega e il disco Nuova genesi. Due ore di leggerezza, per la sfida del sabato sera contro Ballando con le stelle.

