Stasera in tv, 24 ottobre, prima puntata di Sapiens: Mario Tozzi parla di virus su Rai3

Torna in prima serata “Sapiens – Un solo pianeta”, in onda a partire dal 24 ottobre, ogni sabato, alle 21.45 su Rai3 per un primo ciclo di cinque puntate. La nuova serie di Sapiens non poteva che partire dall’emergenza pandemica con la quale tutto il mondo convive oramai da mesi. Mario Tozzi dal Lazzaretto di Venezia, una delle prime strutture permanenti della storia per combattere il diffondersi delle malattie infettive, compirà un’indagine sulle tracce delle antiche pandemie, cercando affinità e differenze con quella attuale, puntando già lo sguardo sulla prossima.



Mario Tozzi si concentrerà in particolare sull’analisi delle responsabilità dell’uomo che, attraverso deforestazione e distruzione di habitat naturali, entrerà più facilmente in contatto con i virus. L’esplorazione scientifica cercherà anche di individuare quale potrà essere la prossima pandemia, sottolineando quanto oggi il pericolo maggiore sia rappresentato dalla disinformazione che ci impedisce di affrontare la presente e futura pandemia con l’unico strumento giusto: il metodo scientifico.

