Diletta Leotta, look aggressivo in pelle e gambe in bella vista: "Sarà una giornata incredibile" | FOTO

E' ripartito il fine settimana della Serie A nonostante le difficoltà dell'emergenza Coronavirus. Sabato 24 ottobre tre partite in programma e ovviamente Diletta Leotta è in prima linea per seguire da vicino i match.

Lei sarà a Roma per Dazn a bordo campo durante Lazio-Bologna. Diletta ha pubblicato su Instagram uno scatto in cui dà appuntamento ai suoi followers e non solo: "Sei grandi eventi in un sabato unico: su Dazn sarà una giornata incredibile, io vi aspetto alle 20.45 per Lazio-Bologna". A tutti comunque non è sfuggito il look aggressivo e sexy in cui la conduttrice si è fatta immortalare: giubbottino in pelle con gambe in bella vista e scarponi neri. Diletta Leotta sa quel che vuole e fa impazzire i suoi fan a prescindere dall'abbigliamento.

