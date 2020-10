Mario Balotelli, il triste declino di un ex giocatore: a 30 anni senza squadra fa battute sessiste al Gf Vip | VIDEO

Rob.Min. 24 ottobre 2020 a

a

a

Mario Balotelli protagonista nella casa del Grande Fratello Vip. A ottobre inoltrato. Basterebbe questo per far capire come l'ex centravanti della Nazionale (era il super titolare al Mondiale 2014 e all'Europeo 2012, non una vita fa), sia giunto a un periodo della sua vita e della carriera che lo dovrebbe far riflettere. Un declino inesorabile, più rapido di quanto si potesse pensare. A 20 anni ha vinto una Champions con l'Inter da prima alternativa, poi l'esperienza al City dove tra alti e bassi ha comunque portato a casa nel 2012 uno scudetto all'ultimo tuffo, il primo per gli sceicchi con Roberto Mancini allenatore.

Quindi il ritorno in Italia al Milan, sempre tra alti (pochi) e bassi (che cominciavano a essere troppi). E poi ancora la parentesi in Francia (a Nizza e a Marsiglia) prima del disastro di Brescia, quando annunciato come il salvatore della patria è stato tra le cause della retrocessione immediata delle Rondinelle in Serie B. Ora è senza squadra, ad appena 30 anni. E per tornare a parlare di lui ci è voluto una ospitata al Grande Fratello Vip, dove si è distinto per le battutacce sessiste alla sua ex Dayane Mello e due parole (due di numero) al fratello che non rivedeva da oltre un mese. Altro che Peter Pan, Mario Balotelli è l'esempio di come un talento possa essere buttato via in pochi anni.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.