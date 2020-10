Linea Verde Life fa tappa in Molise: Campobasso e Saepinum

24 ottobre 2020 a

"Linea Verde Life”, in onda sabato 24 ottobre alle 12.20 su Rai1, sarà in Molise, uno dei luoghi più spettacolari d’Italia e più sconosciuti. Lo scrive il New York Times, che lo elenca tra i 50 posti da visitare nel mondo nel 2020.

Marcello Masi e Daniela Ferolla fanno tappa a Campobasso per svelare realtà stupefacenti e segrete: Saepinum “la piccola Pompei”, una città romana tra le meglio conservate al mondo, ancora libera per i pascoli come nella transumanza, dove scavi molto particolari stanno svelando in ogni dettaglio vita, ambiente e alimentazione dell’epoca. E poi, tra le valli del fiume Biferno, si navigherà in canoa per scoprire un’economia rurale in lenta trasformazione, tra mulini ad acqua, archeologie industriali dismesse, pescatori, cacciatori di tartufi, alberghi diffusi. E ancora pasta artigianale, formaggi e olii autoctoni, sono anche gli ingredienti della ricetta con Federica De Denaro e delle “incursioni culinarie” dei conduttori.

