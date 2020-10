Stasera in tv, 24 ottobre, su Rai1 c'è Ballando con le Stelle: un cantante sarà ballerino per una notte

24 ottobre 2020 a

Sabato 24 ottobre alle 20.35, su Rai1, torna Ballando con le Stelle. Nel dance show condotto da Milly Carlucci i vip in corsa verso la finalissima hanno migliorato il loro stile, ma a volte non basta ad ottenere il consenso della temutissima giuria e del pubblico da casa, ci vuole personalità, grinta e voglia di mettersi in gioco. Esattamente come farà il “Ballerino per una notte” di questa settimana: cantante, polistrumentista e produttore italiano, Red Canzian, insieme ai Pooh, ha scritto alcuni dei più grandi successi della musica italiana.

Durante la sesta puntata vedremo esibirsi le seguenti coppie: Rosalinda Celentano – Tinna Hoffman, Vittoria Schisano - Marco De Angelis, Elisa Isoardi - Raimondo Todaro, Alessandra Mussolini - Maykel Fonts, Tullio Solenghi - Maria Ermachkova, Paolo Conticini - Veera Kinnunen, Daniele Scardina - Anastasia Kuzmina, Gilles Rocca - Lucrezia Lando e la coppia uscita vincitrice dallo spareggio iniziale.

Le coppie formate da: Barbara Bouchet - Stefano Oradei, Ninetto Davoli - Ornella Boccafoschi, Lina Sastri - Simone Di Pasquale, Antonio Catalani – Tove Villfor sono state eliminate nelle puntate precedenti, ma la loro “corsa” non è finita; tra qualche settimana avranno la possibilità di rientrare in gara a condizione, però, di continuare ad allenarsi con grande impegno e costanza.

