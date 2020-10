Italiasì, ospiti e anticipazioni del podio di Marco Liorni oggi sabato 24 ottobre 2020

24 ottobre 2020 a

a

a

Su Rai1 va in onda ItaliaSì!, la trasmissione “podio” del pomeriggio condotta da Marco Liorni. Appuntamento oggi, 24 ottobre 2020, alle 16.25 su Rai1.

La puntata si aprirà con un bimbo appena nato a Roma, si chiama Giulio! Cristina sente le voci, non è paranormale ma una realtà che vive da tempo; podio del cuore a un quartiere di Verona abitato da immigrati, che fanno rete tra loro per salvare un bambino abbandonato, forse da una madre appartenente agli “ultimi”, i più bassi della scala sociale; podio alla canzone “Tanta voglia di lei”, che compie 50 anni, e la sua storia raccontata da Dodi Battaglia dei Pooh; Erika e Marco hanno potuto accontentare tutti il giorno del matrimonio, come hanno fatto?

Altri sosia parteciperanno a ItaliaSì!: si metteranno alla prova le voci e le loro capacità oratorie grazie agli incredibili scioglilingua del rapper Sensei. E ancora podio a Edoardo, che racconterà come sta uscendo dalle balbuzie; podio a Franco, 82 anni, che invita chiunque a sfidarlo con i pattini. Poi l’incontro con Barbara De Rossi in Commissariato che condividerà con i telespettatori un’emozione importante.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.