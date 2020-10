Selvaggia Lucarelli contro Balotelli: "Un subumano, battuta squallida"

24 ottobre 2020 a

Mario Balotelli al Grande Fratello Vip, per salutare il fratello Enock, è stato un autentico tornado: parolacce, risate e battute. Qualcuna infelice. Come quella rivolta all'ex Dayane Mello. A proposito Selvaggia Lucarelli lo ha immediatamente bacchettato sui social definendolo "subumano" e artefice di una battuta "squallida, imbarazzante, da convinto maschio alfa". Una critica pesante che ha coinvolto anche Alfonso Signorini reo di averci riso sopra. "Sulla stessa rete (Mediaset, ndr) c'è un problema da risolvere: del resto, come in altri show della domenica sera, questi sono i modelli con cui si sta bruciando il cervello a quella parte della popolazione che ci ride su, assieme a Signorini" ha concluso Selvaggia. Da segnalare che al termine della trasmissione Mario Balotelli è stato invitato a rientrare nella casa e il calciatore, ora senza squadra, ha chiesto scusa a Dayane Mello.

