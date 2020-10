Grande Fratello Vip 5, Mario Balotelli hot nella Casa. A Oppini dice "Sono Rocco Siffredi"

SuperMario nella notte, prima di tornare in studio, si scatena

24 ottobre 2020

a

a

Mario Balotelli mattatore della puntata del Grande Fratello Vip su Canale 5 venerdì 23 ottobre 2020. Il calciatore è entrato nella Casa per il fratello Enock in un incontro che ha visto il collegamento con la famiglia attraverso il telefonino.

Grande Fratello Vip 5, Mario Balotelli nella Casa: battuta all'ex Dayane che scatena il web e l'incontro con Enock

Fra una battuta e un’altra (anche per la ex Dayane Mello che ha fatto discutere tanto che alla fine del programma si è dovuto scusare), Balotelli prima di uscire dice di aver un messaggio sul cellulare da far leggere a Oppini da parte della fidanzata del figlio di Alba Parietti. La ragazza ha scritto al calciatore di essere molto innamorata del suo partner. Oppini si chiede insieme ad Alfonso Signorini come mai abbia scritto a lui e Balotelli si è lasciato sfuggire un “Io sono Rocco Siffredi, ce l’ho più grosso”.

