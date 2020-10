Grande Fratello Vip 5, Mario Balotelli nella Casa: battuta all'ex Dayane che scatena il web e l'incontro con Enock

24 ottobre 2020 a

Mario Balotelli, passata mezzanotte, entra nella Casa del Grande Fratello vip 5 nella puntata di venerdì 23 ottobre. Il fratello Enock quando lo vede entrare nella casa scoppia a ridere.

“Ho chiesto ad Alfonso di far uscire fuori dalla casa te e farmi entrare a me così scoppia un casino!“. I fratelli non smettono di ridere, ad un certo punto SuperMario fa intervenire in videochiamata tutta la famiglia.

“Ho bevuto tre gin prima di entrare, sto male!”, dice Supermario. C’è anche Dayane Mello, ex fiamma di Balotelli. L’attaccante la saluta e si lascia sfuggire una battuta che scatena i social e che proponiamo in pagina.

