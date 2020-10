Grande Fratello Vip, il marito scrive una lettera a Maria Teresa Ruta. Chi è Roberto Zappulla, la vita a Luino e il matrimonio in Etiopia

23 ottobre 2020 a

Maria Teresa Ruta sempre più protagonista all'interno della casa del Grande Fratello Vip. La conduttrice è tra le più amate dal pubblico e per la sesta volta è stata salvata dall'eliminazione. In primo piano c'è anche il suo rapporto con la figlia Guenda, pure lei concorrente del reality e che spesso viene messo nel mirino dagli autori del Gf.

A sua difesa nella puntata di venerdì 23 ottobre è intervenuto l'attuale compagno di Maria Teresa, Roberto Zappulla, che in una lettera ha elogiato la compagna proprio per il suo sacrificarsi per i figli. Ma andiamo a conoscere meglio Roberto Zappulla: l'uomo, un produttore musicale, ha dovuto fare i conti con l'eredità di Amedeo Goria, l’ex marito di lei, con cui il matrimonio è finito nel 1999 anche se il divorzio è stato ufficializzato soltanto cinque anni dopo, nel 2004. Con lui Maria Teresa ha avuto due figli, Guenda e appunto Gianamedeo. Nel 2015 Zappulla e la Ruta si sono sposati, con un matrimonio in Etiopia durante un viaggio di coppia. I due sono andati a vivere a Luino, piccolo centro in provincia di Varese affacciato sul Lago Maggiore. E oggi formano una delle coppie più solide e amate del mondo dello spettacolo.

