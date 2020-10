Tale e quale show 10, il campione dell'edizione è Pago: interpreta Bruce Springsteen e vince

23 ottobre 2020 a

a

a

Tale e quale Show, la decima edizione è stata vinta da Pago. Il campione è stato decretato nella puntata di venerdì 23 ottobre 2020 su Rai1 condotta da Carlo Conti.

Tale e quale show 10, Pago è Bruce Springsteen: il video della straordinaria imitazione, tutti in piedi

Al secondo posto si è classificato Virginio, al terzo posto si è piazzata Barbara Cola, Pago in questo ultimo atto ha interpretato Bruce Springsteen, una imitazione che è finita col pubblico in piedi ad applaudirlo. Una impoeccabile Dancing in the Dark, brano cult del Boss che ha suggellato esibizioni sempre di alto livello.

La puntata è stata invece vinta da Virginio con al secondo posto Carolina Rey, quindi Barbara Cola e al quarto posto lo stesso Pago.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.