Tale e quale show 10, Pago è Bruce Springsteen: il video della straordinaria imitazione, tutti in piedi

Pago arriva per ultimo sul palco di Tale e quale show 10. E' primo nella classifica generale e in questa puntata di venerdì 23 ottobre si decreta il campione dell'edizione. Pago interpreta il Boss e imita Bruce Springsteen con determinazione e abilità

Alla fine dell'esibizione tutto lo studio in piedi. Un altro centro straordinario che conquista anche la giuria che giudica positivamente la sua imitazione di Dancing in the dark, brano cult del boss. In attesa del verdetto finale Pago si conferma grande protagonista anche nei commenti che arrivano dal web subito dopo l'esibizione su Rai1 che ha messo d'accordo tutti.

