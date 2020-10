Tale e quale show 10, Carmen Russo in lacrime dopo l'imitazione di Madonna: "Scusate"

23 ottobre 2020 a

Carmen Russo in lacrime nella puntata decisiva di Tale e Quale show 10 di stasera, venerdì 23 ottobre 2020, che decreta il campione dell'edizione in onda su Rai 1 con la conduzione di Carlo Conti.

Il pianto per l'emozione della quinta concorrente dopo l’imitazione di Madonna. Carmen Russo appare molto somigliante e punta molto sulla coreografia che alla fine conquista la giuria.

Alla fine ringrazia e piange: "Scusatemi" dice lei mentre partono le immagini delle imitazioni che l'hanno vista protagonista in questa edizione dove non è stata certo fra le protagoniste per il risultato in classifica, ma per il senso di partecipazione sì.

