Tale e Quale show 10, Pago, Barbara Cola e Virginio: uno di questi campione. Canteranno per ultimi stasera 23 ottobre

Tale e quale show 10 su Rai1 stasera venerdì 23 ottobre alla puntata che decreta il campione. La vittoria è ristretta a tre artisti e sono Pago, Barbara Cola e Virginio. Carolina Rey è tornata in lizza per un bel piazzamento, dopo la vittoria della scorsa settimana. Più staccata Giulia Sol, comunque grande protagonista con una interpretazione maiuscola in apertura di programma. Carlo Conti annuncia che i tre che aspirano al titolo canteranno per ultimi. Pubblico col fiato sospeso.

Dalla prossima settimana i migliori tre uomini e le migliori tre donne di questa edizione passeranno al Torneo. Insieme e loro, i migliori quattro della passata edizione. Al termine delle tre puntate rimanenti, conosceremo anche il nome del Campione di Tale e Quale Show 2020.

Queste le imitazioni di stasera 23 ottobre 2020, con cui i concorrenti si giocheranno la finale:

Carmen Russo – Madonna

Virginio – Bruno Mars

Francesca Manzini – Patty Pravo

Barbara Cola – Fiorella Mannoia

Francesco Paolantoni – Frank Sinatra

Carolina Rey – Elisa

Luca Ward – Domenico Modugno

Pago – Bruce Springsteen

Giulia Sol – Irene Cara

Sergio Muniz – Mal

