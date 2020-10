Grande Fratello Vip, Mario Balotelli irrompe in studio. Signorini: "Prima volta in un reality?". La replica: "Anche l'ultima" | VIDEO

23 ottobre 2020 a

Mario Balotelli ospite d'eccezione nella puntata d'eccezione di Grande Fratello Vip. Venerdì 23 ottobre SuperMario ha fatto irruzione in studio presentato da Alfonso Signorini.

Il conduttore subito lo ha incalzato: "Prima volta in un reality?". La replica è lapidaria, in pieno stile Mario: "Anche l'ultima", ha detto ironicamente. Poi parla di Enock, il fratello presente in casa: "Dovrebbe più se stesso, ma si sta comportando bene". Infine, prima di fare ingresso in casa, uno scambio di battute con Pupo. Il cantante lo stuzzica: "Ti vorrei nella mia Fiorentina prima o poi", gli ha detto. Quindi Pupo si è avvicinato all'attaccante, ancora in cerca di squadra, e il confronto di altezze tra i due è stato impietoso. Ma tra le risate generali.

