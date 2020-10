Francesca Romana Elisei è il volto di Titolo V su Rai3. Vita privata e carriera: gli inizi in Umbria, tutte le tappe fino al Tg2

23 ottobre 2020 a

Francesca Romana Elisei è al fianco di Roberto Vicaretti nella conduzione di Titolo V, il nuovo programma di approfondimento in onda su Rai3 da venerdì 23 ottobre. Francesca Romana Elisei, volto noto del Tg2, è originaria di Roma ed è nata il 3 luglio 1978. Fin da piccola ha sempre avuto la passione per il mondo del giornalismo e nel 2007 è diventata giornalista professionista, senza mai conseguire la laurea. Ha iniziato in Umbria al Messaggero, poi ha deciso di frequentare un master presso la Scuola di giornalismo radiotelevisivo a Perugia. Francesca ha quindi lavorato in diverse redazioni, da La Repubblica a Il Giornale, e in tv in Rai e a SkyTg24. Da segnalare pure le esperienze all’interno del programma Annozero condotto da Michele Santoro, fino all'approdo al Tg2. Diversamente dalla vita professionale, nella vita privata la Elisei è molto riservata.

Suo marito è Carlo Cianetti, giornalista anche lui e insieme hanno una figlia, Matelda. Francesca Romana Elisei non rinuncia tuttavia a foto più intime, come dimostrano alcuni scatti pubblicati su Instagram.

