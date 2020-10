Belen Rodriguez, scatti sexy per la copertina di Vogue Thailandia. E lei tagga il suo Antonino Spinalbese | FOTO

23 ottobre 2020 a

Vetrina internazionale per Belen Rodriguez. La showgirl argentina infatti ha postato su Instagram una serie di scatti che la ritrae in versione super sexy in copertina sull'edizione thailandese di Vogue.

Particolare da non sottovalutare: Belen Rodriguez ha taggato nei suoi scatti Antonino Spinalbese, segno che la storia con l'hairstylist sta procedendo a gonfie vele. Nelle immagini pubblicate su Instagram la showgirl argentina appare in uno splendido vestitino bianco e sguardo sensuale. Il pieno di like, quando Belen piomba sui social, è assicurato.

Il tutto con stivaletti con tacchi a spillo e gambe in bella vista. La Rodriguez resta uno spettacolo.

