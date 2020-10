Stasera in tv 23 ottobre, su Rai Movie in seconda serata il film Selma, la strada per la libertà. La trama

23 ottobre 2020 a

Selma, la strada per la libertà è il titolo del film in programma stasera in tv, 23 ottobre, in seconda serata su Rai Movie, inizio alle ore 23.50. Pellicola drammatica del 2014, realizzata negli Stati Uniti. Alla regia c'è Ava DuVernay, mentre del cast fanno parte David Oyelowo, Tom Wilkinson, Giovanni Ribisi, Tim Roth, Tessa Thompson, Cuba Gooding jr., Carmen Ejogo, Jeremy Strong, Lorraine Toussaint, Oprah Winfrey, Alessandro Nivola, Common. Siamo nella primavera del 1965 quando una serie di eventi drammatici cambia per sempre l'America. Un gruppo di coraggiosi manifestanti guidati da Martin Luther King per tre volte tenta di portare a termine una marcia pacifica in Alabama, da Selma a Montgomery.

