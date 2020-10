Stasera in tv 23 ottobre, su Rai4 il kung fu drama Warrior. Una idea di Bruce Lee: la trama degli episodi

23 ottobre 2020 a

a

a

Serie d'azione in prima serata su Rai4 venerdì 23 ottobre. Alle 21,20 andrà in onda Warrior, un kung fu drama ambientato nella San Francisco del 1800, nata da un soggetto del 1971 di Bruce Lee per la tv ma mai realizzato e portato alla luce dalla figlia Shannon insieme a Justin Lin e Hbo che però poi l'ha dirottata su Cinemax.

Stasera in tv mercoledì 14 ottobre 2020 il film Gamer su Rai4: trama e trailer

Due gli episodi che saranno trasmessi questa sera: nel primo, intitolato Una cipolla inquieta, Ah Sahm arriva a San Francisco nel 1878 e mentre passa la verifica dell’immigrazione aiuta un altro immigrato con le arti marziali suscitando l’attenzione di Wang Chao mercante clandestino. Due irlandesi vengono arrestati per omicidio dall’agente Richard Lee, mentre Lymon Merriweather, un uomo d’affari esorta il sindaco e il vicesindaco a proteggere la sua forza lavoro cinese. Nel secondo episodio, La Cina non è nella Bibbia, Mai Ling incontra segretamente il sindaco per assicurargli che la pace non si verificherà a Chinatown, rafforzando ulteriormente le sue stesse aspirazioni. Long Zii cerca la pace prima che il governo degli Stati Uniti approvi il Chinese Exclusion Act, ignaro che Mai Ling stia segretamente lavorando con il vice sindaco Walter Buckley, che vuole una guerra tra le piazze. Fiato sospeso assicurato.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.