Covid, Myrta Merlino non è positiva: "Ho fatto il tampone, tutto a posto. L'aria che tira torna lunedì su La7"

Myrta Merlino, conduttrice de L'aria che tira, programma mattutino di La7, non è positiva al Covid. E' stata lei ad annunciarlo attraverso i social. Il timore che la conduttrice fosse stata contagiata si è diffuso questa mattina, 23 ottobre, perché la puntata in palinsesto è stata improvvisamente annullata. Ora Merlino dichiara di aver effettuato il tampone che è risultato negativo. Spiega anche che il programma non è andato in onda perché c'è stato un problema sanitario e quindi si è resa necessaria la sanificazione degli ambienti. A risultare positivo è stato un familiare di un membro della redazione.

L'aria che tira, dunque, torna regolarmente in onda nella giornata di lunedì 26 ottobre: "Non vi mollo", ha concluso nel suo video la conduttrice.

