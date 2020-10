Grande Fratello Vip, clamoroso nella casa: Adua Del Vesco pensa di essere incinta. Coccole tra Oppini e Dayane | VIDEO

23 ottobre 2020 a

a

a

Sospetta gravidanza in corso al Grande Fratello Vip. A poter essere incinta è Adua Del Vesco, che ha confidato un ritardo all'amica Dayane Mello, chiedendo un test di gravidanza agli autori del reality. La top model brasiliana è certa: "Secondo me sei incinta", le ha detto. Poi è intervenuto Tommaso Zorzi, non certo in grandi rapporti con l'attrice: "Almeno chiamalo Tommaso se è maschio", ha affermato con ironia. E chissà che Adua Del Vesco, ribattezzata Rosalinda (suo vero nome), aspetti davvero un bambino. L'attrice è stata tra le protagoniste del programma, tra confessioni sulle finte storie d'amore con Massimiliano Morra (pure lui nella casa) e Gabriel Garko, il cui coming out si è consumato proprio durante il reality. Quindi le confessioni di anoressia e di uno stupro subito a 12 anni: per Adua Del Vesco una edizione in cui è stata spesso al centro delle discussioni. Intanto in nomination a rischiare l'eliminazione nella puntata di venerdì 23 ottobre sono Dayane Mello, Elisabetta Gregoraci e Maria Teresa Ruta.

Francesco Oppini e Dayane Mello insieme

Proprio la top model brasiliana ha voluto consolare Francesco Oppini, sconsolato dopo una discussione con l'amico Tommaso Zorzi. "Ti voglio bene veramente", ha confidato il figlio di Alba Parietti a Dayane. Lei ha risposto: "Se non ci fossi stato tu, sarebbe stato tutto più buio". Tra di loro coccole e abbracci.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.