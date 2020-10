Uomini e donne, per Biagio non c'è solo Gemma. Anello a Sabina e la frase a Maria Tona: "Sei una panterona" | VIDEO

23 ottobre 2020 a

Puntata davvero complicata per Gemma Galgani quella di venerdì 23 ottobre a Uomini e donne. Durante lo show come sempre condotto da Maria De Filippi, oltre alle solite schermaglie con Tina Cipollari, Gemma si è dovuta confrontare pure con Maria Tona, corteggiata come lei da Biagio Di Maro, 53enne napoletano.

Le due hanno avuto una lite, poi Biagio si è lasciato andare a un apprezzamento un po' colorito nei confronti della stessa Maria, definita "panterona" dal corteggiatore partenopeo.

Lo stesso Biagio ha regalato un anello anche a Sabina: insomma, il 53enne corteggiatore napoletano cerca di fare colpo sulla folta platea di donne dello show della De Filippi.

