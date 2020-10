Stasera in tv 23 ottobre, su Rai2 serie poliziesche americane. Tornano Ncis e a seguire The rookie: anticipazioni

23 ottobre 2020 a

Consueto appuntamento con il venerdì poliziesco dedicato alle serie tv americane nella prima serata di Rai2. Venerdì 23 ottobre infatti dalle 21,05 andrà in onda una puntata della diciassettesima stagione di Ncis e a seguire la tredicesima puntata della seconda stagione di The rookie con Nathan Fillion.

L'episodio di Ncis si intitola Omicidi in miniatura: la storia è ambientata in una piccola cittadina, dove il sottufficiale Noah O’Donnel viene assassinato con tre colpi di pistola. Si tratta dello stesso modus operandi usato dieci anni prima, per uccidere i suoi genitori. La puntata di The rookie si intitola invece Giornata di verifica: verifica che viene eseguita al dipartimento: in esame ancora vecchi casi irrisolti.

