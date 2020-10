Andrea Damante a Verissimo: "La mia ex Giulia De Lellis sta insieme a Carlo Beretta. Ci sono rimasto male, era mio amico"

23 ottobre 2020 a

Torna sabato 24 ottobre l'appuntamento con Verissimo, il salotto di Canale5 condotto da Silvia Toffanin. Nella puntata del 24 tra gli ospiti ci sarà Andrea Damante, che commenterà per la prima volta le parole dell’ex fidanzata Giulia De Lellis che, qualche giorno fa sui social, ha ammesso di frequentare un altro ragazzo, vale a dire Carlo Gusalli Beretta, rampollo milanese ex di Dayane Mello. Queste alcune anticipazioni: "Ho saputo della nuova frequentazione di Giulia come tutti dai social - ha detto -. Credevo di sbagliarmi anche perché avevamo ripreso a sentirci fino a pochi giorni fa. Io e Carlo stavamo costruendo un’amicizia importante. Ci sono rimasto male. Io non mi sarei mai permesso con le fidanzate dei miei amici. Evidentemente non era un mio amico. Avrei preferito saperlo prima".

A Silvia Toffanin, che gli ha chiesto poi se sognasse un figlio con Giulia, Damante confida: "Ho trent’anni. Una volta che finalmente eravamo tornati insieme, sognavo una famiglia. Siamo andati a vivere nella casa di Milano, che avevo preso l’anno prima proprio perché è una casa grande, con tante stanza, una casa per una famiglia". Infine, se questo sia davvero il capitolo finale tra i due, Damante risponde: "Ad un certo punto la porta la devi chiudere. Siamo andati oltre", ha ribadito.

