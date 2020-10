X Factor 2020, Blind conquista Emma con "Fatti miei": il video dell'artista perugino entrato fra i 12 del talent

Il trapper di Ponte San Giovanni dà prova della su abilità

23 ottobre 2020 a

a

a

Blind, artista di Perugia, dalle strade di Ponte San Giovanni a X Factor 2020. Il trapper è fra i 12 artisti del talent musicale più famoso d'Italia. La promozione è avvenuta nella Last Call di giovedì 22 ottobre.

In questa Last Call l'artista perugino ha continuato a stupire esibendosi col nuovo singolo "Fatti miei" davanti agli occhi di Emma che è rimasta convinta del suo talento tanto da portarlo nella sua squadra. Proponiamo Blind in questo video Sky su una base di J Balvin. Per Emma i testi del ragazzo non sono mai scontati e sempre autentici. Vedere e ascoltare per credere.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.