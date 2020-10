Grande Fratello Vip stasera su Canale5, Elisabetta Gregoraci umilia Stefania Orlando: "Fa il cagnolino a Tommaso Zorzi" | VIDEO

23 ottobre 2020 a

Il videomessaggio di Matilde Brandi arrivato agli ex inquilini della casa del Grande Fratello Vip nel quale ha accusato Tommaso Zorzi, Maria Teresa Ruta e Guenda Goria ha sconvolto gli equilibri nei ragazzi del reality. Tante le discussioni che si sono accese e il divario che si era creato tra i due gruppi dominanti ora sembra davvero incolmabile.

Zorzi ha subito attaccato chi non ha preso posizione contro il video di Matilde Brandi. Tra queste Elisabetta Gregoraci, che ha dovuto difendersi dalle parole dell’influencer ma che ora sembra avere le idee chiare sul suo coinquilino e la sua cerchia più fidata. "Mi manca di rispetto. Non sono mica la sua burattina come Stefania Orlando, lei fa il cagnolino", ha detto ad Adua Del Vesco ora Rosalinda. Insomma, la puntata di venerdì 23 ottobre promette già scintille. Appuntamento dalle 21,30 su Canale5.

