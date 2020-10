Taylor Mega, balletto sexy su Instagram: lingua maliziosa e lato b mozzafiato | VIDEO

23 ottobre 2020 a

Taylor Mega continua a essere una delle regine dei social. Con 2,5 milioni di followers su Instagram, ogni scatto o video postato dall'influencer diventa inevitabilmente virale. Come l'ultimo video, nel quale Taylor Mega improvvisa un balletto supersexy per far vedere ai suoi fan gli outfits usati per la ginnastica.

"Voi quale preferite? Fatemelo sapere nei commenti", si legge nella didascalia. Ovviamente i followers hanno apprezzato tutti i look possibili di Taylor, distratti tuttavia più che altro dal suo sguardo ammiccante e un fisico da paura, con il completino che ha messo in risalto dècolletè e lato b. Taylor Mega fa sognare sempre di più i suoi fan.

