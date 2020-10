Ballando con le stelle, Elisa Isoardi infortunata ma a Storie Italiane rivela: "Non mi fermano neanche se mi sparano" | VIDEO

23 ottobre 2020 a

Elisa Isoardi sempre più determinata. La conduttrice, reduce da un infortunio alla caviglia durante Ballando con le stelle, non molla e vuole essere presente a tutti i costi nella puntata di sabato 24 ottobre. Storie Italiane, la trasmissione mattutina di Rai1 condotta da Eleonora Daniele, ha raccolto la sua testimonianza alla vigilia del programma.

"Non mi fermano neanche se mi sparano - ha confidato la Isoardi - il sorriso non lo perdo mai, per sabato sono ottimista. Ho ricevuto tanti messaggi di affetto e questo mi ha confortato parecchio". Chissà se quindi Elisa Isoardi riserverà un'altra prova di coraggio con il suo partner a Ballando, Raimondo Todaro. Tra presunto flirt, appendicite per il ballerino e infortunio alla caviglia per l'ex compagna di Matteo Salvini, i due non si sono fatti mancare niente.

