Elisabetta Canalis è uno schianto in intimo sexy, trasparenze e gambe toniche: fan in delirio | FOTO

Elisabetta Canalis più in forma che mai. A 42 anni l'ex velina oggi madre di una figlia sfoggia un fisico invidiabile anche per le sue colleghe più giovani. Nell'ultima foto pubblicata su Instagram Elisabetta è immortalata con indosso un super sexy completo intimo, frutto pure di una campagna pubblicitaria per Intimissimi.

La didascalia che accompagna l'immagine recita così: "Essenziale di stagione: Ultraleggero con body in Cashmere". Il risultato è davvero da urlo, con la Canalis che mette in evidenza le gambe toniche e trasparenze sensuali. Insomma, il tempo sembra essersi fermato per la showgirl. Gli applausi dei fan sui social sono meritatissimi.

