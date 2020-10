Le Iene, scherzo a Fabio Caressa: la figlia ricatta la prof con un video hard. La reazione di lui è imperdibile | VIDEO

23 ottobre 2020 a

Scherzo riuscitissimo de Le Iene al telecronista Sky Fabio Caressa. Altro che "Andiamo a Berlino" a Beppe Bergomi, ma "Vai in galera" alla figlia Matilde. Quest'ultima è stata la complice, insieme al suo fidanzato Jacopo, di uno scherzo curato dall'inviato Nicolò De Vitis. La stessa Matilde in passato era stata la complice di uno scherzo alla madre, Benedetta Parodi, quando aveva finto di essersi innamorata di un quarantenne. Stavolta Matilde ha finto di ricattare la sua professoressa di filosofia (finta pure lei) con un video hard insieme all'amante. E la reazione del padre Fabio Caressa è stata a dir poco furibonda.

Lo scherzo de Le Iene a Fabio Caressa

Questo lo scherzo nei dettagli: durante il lockdown la figlia del telecronista, racconta al padre una scena che si è trovata davanti mentre seguiva le lezioni online. La professoressa di filosofia si è dimenticata la telecamera del computer accesa proprio mentre era in compagnia, sotto le coperte, del suo amante. Quando l'insegnante convoca Caressa e lo informa che la figlia ha registrato il video hot e l'ha usato per ricattarla, il telecronista perde infatti completamente le staffe. "Vai in galera per questa cosa", gli dice, per poi arrivare a urla e grida davvero indimenticabili, proprio come quelli del Mondiale 2006.

