Doc Nelle tue mani, nel cast Sara Lazzaro. Vita privata e carriera, dal debutto con Heather Parisi alla passione per l'equitazione

Continua a ottenere un grande successo la fiction di Rai1 in onda il giovedì sera Doc Nelle tue mani, con protagonista Luca Argentero. Nel cast, nei panni dell'ex moglie di Andrea Fanti, Agnese Tiberi, c'è l'attrice Sara Lazzaro, nata a Rovolon, in provincia di Padova, nel 1984. Da subito appassionata di recitazione, dopo essersi laureata, frequenta la facoltà di arti visive e dello spettacolo. Va a vivere a Londra per formarsi presso il Drama center London.

Sara Lazzaro ha debuttato al cinema nel 2009 con Blind Maze, diretta da Heather Parisi. Da segnalare come la Lazzaro sia nel cast pure di 18 regali, film che ha visto tra i protagonisti Vittoria Puccini, Benedetta Porcaroli e Edoardo Leo. Ora il successo nel piccolo schermo con Doc Nelle tue mani. Sara Lazzaro è molto riservata e non si hanno molte notizie sulla sua vita privata, anche se è molto attiva sui social, soprattutto su Instagram. Tra le passioni dell'attrice, le lingue, il canto, i viaggi e il suono della chitarra. L’attrice è molto sportiva e pratica con costanza il nuoto, il tennis e l’equitazione.

