Piazza Pulita, 1727wrldstar Fratellì: "Roma è tutta una monnezza". Poi il litigio con Francesco Borgonovo | Video

23 ottobre 2020 a

a

a

Clicca qui per vedere il litigio tra 1727wrldstar Fratellì e Francesco Borgonovo.

"Ma fino a quando pensi di riuscire a fregarlo il sistema? Con tutti quei soldi cosa ci fai?". Lo chiede Corrado Formigli ad Algero Corretini, 1727wrldstar detto Fratellì. Il discusso e criticatissimo influencer. Sempre Formigli: "Rifare il campo di calcio di Piana del Sole non sarebbe una buona azione?". Fratellì replica deciso: "E io lo devo fa? Non ci sta la biondina che si è messa con la Raggi e parla delle periferie?", dice rivolto a Federica Angeli. E 1727wrldstar approfitta per elencare tutti i problemi del disastrato quartiere dormitorio di Roma dove è nato.

1727wrldstar Fratellì a Piazza Pulita: "Mi hanno sequestrato il conto, ma i soldi li ho. La legge? Non c'è. La Politica? Butterei giù tutto" | Video

"C'è un ponticello rotto da anni, sotto casa ho una discarica e lo è diventato pure il campetto di calcio. Ormai Roma è tutta na monnezza". E il giornalista Francesco Borgonovo lo attacca frontalmente: "Tu credi di fregare il sistema, ma tu sei il sistema. Visto che sei così bravo, le qualità le hai, hai dimostrato di saper fare i soldi, mettiti in gioco", lo provoca. 1727wrldstar Fratellì replica: "Te dico c'hai ragione. Mo te faccio vede io. Tu vattene". Clicca qui per vedere il litigio tra 1727wrldstar Fratellì e Francesco Borgonovo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.