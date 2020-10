Chi vuol essere milionario? Damiano Aresu vince 70 mila euro: perde la scalata al milione con Cole Porter

23 ottobre 2020 a

a

a

Damiano Aresu cade sulla tredicesima domanda di Chi vuol essere milionario? in onda giovedì 22 ottobre 2020 su Canale 5.

Il concorrente porta a casa comunque la cifra non indifferente di 70 mila euro. La domanda per Damiano era la seguente: “Il grande Cole Porter scrisse la sua celeberrima ‘Night and day’ probabilmente ispirato dalla visione del cielo stellato…”.

Opzioni: A) Del mausoleo di Galla Placidia a Ravenna; B) Della tomba della regina Nefertati; C) Della ‘Notte stellata’ di Van Gogh; D) Della Cappella degli Scrovegni a Padova.

Chi vuol essere milionario? Federico cade sulla domanda del Rio delle Amazzoni. La risposta impensabile

Il concorrente accende la risposta C. Purtroppo, sbaglia, perché la risposta giusta è la A. Ma vince ugualmente 70 mila euro con i complimenti di Gerry Scotti.

GUARDA qui il video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.