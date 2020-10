1727wrldstar Fratellì a Piazza Pulita: "Mi hanno sequestrato il conto, ma i soldi li ho. La legge? Non c'è. La Politica? Butterei giù tutto" | Video

22 ottobre 2020 a

Clicca qui per vedere l'intervista di Corrado Formigli a 1727wrldstar detto Fratellì

Dopo lo sconvolgente servizio del 15 ottobre su 1727wrldstar detto Fratellì (nella realtà Algero Corretini), Corrado Formigli porta il discusso influencer di Instagram direttamente negli studi di Piazza Pulita, a La7. Nell'intervista dello stesso Formigli, Algero ammette che dopo la precedente puntata si è ritrovato il conto corrente sequestrato dalla Guardia di Finanza. Ma spiega anche che aveva soldi da parte, perché si era organizzato. Fratellì svela che è stato attaccato per la questione degli anabolizzanti: il servizio del 15 ottobre, infatti, terminava mentre la compagna gli iniettava proprio anabolizzanti. "Ma non li prescrivono anche i medici?", chiede lui in maniera provocatoria.

La folle vita Instagram di 1727wrldstar detto Fratellì. Tutto in diretta: incidenti, sesso, anabolizzanti

Ma nel corso della puntata 1727wrldstar spiega anche che la famiglia è tutto, che per lui non c'è la legge, che non ha amici, che non è interessato dalla politica: "Butterei giù tutto". E reagisce quando gli chiedono di fare qualcosa per il suo disastrato quartiere di Roma, Piana del Sole: "Io ce devo pensà?". La giornalista Federica Angeli (che nel corso della puntata svela che inizierà a collaborare con Virginia Raggi, sindaca di Roma) gli chiede un incontro, affinché lui le mostri proprio i problemi di Piana del Sole, quartiere dormitorio di Roma, che secondo i giovani è dimenticato dall'Amministrazione e non c'è niente di niente: Algero accetta.

