Chi vuol essere milionario? Kris Caraccioli si ferma a 30 mila euro: la risposta che avrebbe sbagliato

"Chi vuol essere milionario?", Kris Caraccioli porta a casa, in Sicilia, 30 mila euro. Il ragazzo di 18 anni di Licata in provincia di Agrigento, si presenta al programma di Canale 5 di Gerry Scotti di stasera 22 ottobre 2020 dopo il successo della puntata precedente. Il liceale apre la trasmissione sulla rete ammiraglia Mediaset con la domanda numero 12 che potrebbe fargli vincere 70 mila euro, in caso di insuccesso, scendere a 15 mila.

Chi vuol essere milionario? Kris Caraccioli (18 anni) tenta la scalata al milione stasera 22 ottobre su Canale 5

Riflette Kris, ma non se la sente di andare avanti sulla domanda che chiede qual è secondo un articolo del Corriere della Sera, la serie tv più popolare nel 2020 negli Stati Uniti. Si ferma Caraccioli e tiene i 30 mila euro. Bene per lui perché la sua risposta (data successivamente alla scelta di fermarsi), sarebbe stata sbagliata. Non era Gomorra ma l'Amica Geniale.

