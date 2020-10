Uomini e Donne, la sfilata di Gianluca che conquista i social: il gesto per Carlotta | Video

22 ottobre 2020 a

Gianluca De Matteis grande protagonista in tv oggi giovedì 22 ottobre 2020 a Uomini e Donne e anche del web con i commenti social, soprattutto su Twitter. Post compiaciuti per il gesto verso Carlotta Savorelli. Il tronista ha infatti preso parte alla sfilata degli uomini.

In passerella anche Gianluca e Davide Donadei. Il primo vince la sfilata, ricevendo voti altissimi da parte delle dame del parterre over. Riesce a conquistare il favore delle dame entrando in studio vestito da motociclista. De Matteis sfila sulla passerella con un paio di occhiali da sole.

Carlotta Savorelli guarda, ha appena discusso con Michele che ha scelto Roberta Di Padua. Carlotta era uscita dallo studio e rientrata per la sfilata. Gianluca scende dalla passerella e sfila guardando negli occhi tutte le dame e strappa un sorriso alla Savorelli sistemandole i suoi occhiali da sole.

