Grande Fratello Vip 2020, Mario Balotelli nella Casa domani 23 ottobre. Il pubblico social contesta, anticipazioni

22 ottobre 2020 a

Domani, venerdì 23 ottobre 2020, nuova puntata del Grande Fratello Vip. Il promo pubblicitario in onda oggi, annunciata la presenza di Mario Balotelli nel reality condotto da Alfonso Signorini. Su Twitter è partita la contestazione verso il Gf Vip, reo di aver ospitato per la terza volta nel giro di un mese e mezzo Balotelli a discapito di concorrenti che non hanno ancora avuto modo di ricevere visite o sorprese.

Grande Fratello vip 5, Enock: ecco la fidanzata Giorgia e compare il fratello Mario Balotelli | Video

A quanto trapela, SuperMario entrerà fisicamente nella Casa. Per la cronaca Pierpaolo, Francesco e Patrizia non hanno ancora ricevuto sorprese. Enock ha avuto già modo di parlare con suo fratello altre volte.

